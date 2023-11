Neue Ausweise Grundschüler erhalten die „Lizenz zum Lesen“

Die Leseförder-Aktion des Bürger- und Verkehrsvereins Gruiten läuft schon so lange, dass sich keiner mehr an die Anfänge erinnert. Jedes Jahr wurde allen Zweitklässlern der Grundschule Gruiten der Zugang zur Stadtbücherei und ihrem Ableger in Gruiten ermöglicht. Bisher wurden den Kindern immer Gutscheine für einen Kinderausweis ausgehändigt. Damit mussten die Eltern dann in der Stadtbücherei, die ihren Ableger in Gruiten im Bahnhofsgebäude hatte, die Kinderausweise besorgen. Doch mit dem Umzug direkt in die Grundschule hat sich einiges geändert. „Wir dachten uns, wenn wir die Bücherei schon in unserem Haus haben, dies auch für die Jahrgänge 3 und 4 zu nutzen“, erzählt Schulleiter Marcus Weikämper. „Also haben wir Sponsoren gesucht.“