Kreative Rezepte aus Gruiten „Heidi kocht“: Gruitenerin schreibt vegetarisches Kochbuch

Wie sehr Heidi Heller das Kochen liebt, ist ihr gleich anzumerken. Mit leuchtenden Augen steht sie freudestrahlend in ihrer Küche und bereitet ein köstliches vegetarisches Gericht zu. Auch im Gespräch über ihr eigenes Kochbuch spricht aus jedem Wort, was sie erzählt, ihre Leidenschaft. Und so beschreibt sie ihr Buch als „Herzensprojekt, das ich mit meinen Kindern verwirklicht habe.“