Gruiten : Wanderparkplatz ,P9’ entpuppt sich als Phantom

Die Schautafel weist den Wanderparkplatz P9 aus. Tatsächlich gibt es ihn gar nicht. Künftig soll auf den Park & Ride-Platz am Bahnhof hingewiesen werden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Gruiten Anwohner am Gruitener Bahnhof beklagen Wanderer, die die Seitenstraßen zuparken. Die WLH setzt sich für eine bessere Ausschilderung des großen Park&Ride-Parkplatzes am Neandertalweg ein.

Im Frühtau zu Berge: Mit einer beschwingten Melodie auf den Lippen wandert es sich für viele Freunde des ausgedehnten Fußmarsches gleich noch einmal so gut. Haben sie ihr Auto geparkt und sind voller Elan auf Schusters Rappen unterwegs, beginnt für die Anwohner am Kastanienweg in Gruiten allerdings der Ärger: Gleich mehrere Wander-Apps weisen die kleine Sackgasse auf der Südseite des Bahnhofes als Startpunkt für Wege rund um Haan aus. Selbst im Wendehammer mit eigentlich schwer zu übersehenden Halteverbotsschildern lassen die Wanderer ihre Fahrzeuge stehen.

Dabei gibt es auf der anderen Seite der Gleise an der Thunbuschstraße einen großen Park & Ride-Parkplatz neben dem Bahnhof, der auf Schautafeln eindeutig als Wanderparkplatz „P9“ ausgewiesen ist. Der könnte die angrenzenden Wohngebiete entlasten. Ein Wegweiser für Ortsfremde vom Kastanienweg aus dorthin fehlt allerdings. Die WLH-Fraktionsvorsitzende und Bürgermeisterkandidatin Meike Lukat entdeckte bei einem Besuch vor Ort indes weitere Kuriositäten: Denn eigentlich trifft die Stadt gar keine Schuld, dass „P9“ nicht besser ausgeschildert ist. Warum? Es gibt den Wanderparkplatz gar nicht. Was also hätte man dort ausschildern sollen?

Info Einstieg in das regionale Wanderwege-Netz Vom Park & Ride-Parkplatz (Zufahrt über Neandertalweg) am Gruitener Bahnhof, aus können Wanderer die Entdeckerschleife Neanderland Steig nehmen oder großräumig in das Wanderwegenetz Neandertal einsteigen. Meike Lukat spricht sich dafür aus, dass „Schilder zum P&R-Platz zeitnah aufgehängt werden ab der Brückenstraße“.

Tatsächlich hat den Phantom-Wanderparkplatz weder die Stadt noch der Kreis, der für die Einrichtung zuständig wäre, auf dem Schirm. „Der Stadtverwaltung Haan war die große Schautafel mit der Ausweisung „P9“ nicht bekannt, weil die Schautafel ohne entsprechende Info des Kreises aufgestellt wurde“, erzählt Lukat. Sie habe daraufhin dem Tiefbauamt ein Foto der Karte gezeigt. Selbst der Kreis habe der Stadt mitgeteilt, dass es angeblich keine Karte des Kreises mit einem ausgezeichneten Wanderparkplatz P9 gebe. Auch dorthin habe sie das Foto gemailt, berichtet Lukat, wie sie die Ämter über (nicht vorhandene) Wanderparkplätze aufklärte.

Die Schautafel samt Wanderkarte beseitigt tatsächlich letzte Zweifel: Wer davor steht, weiß sich sicher am „Standort P9“. Von dort aus sind es nach Mettmann-Zentrum sechs, zum Neanderthal-Museum auch sechs und nach Erkrath-Mitte neun Kilometer zu laufen. Wahlweise können die Fußgänger Rundwanderwege über 3,5, fünf oder zwölf Kilometer Länge nehmen – wenn sie ihr Auto ordnungsgemäß losgeworden sind.