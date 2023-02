Laurel & Hardy Museum Solingen Gruitener spielt Piano bei Stummfilmabend

Haan/Solingen · Das Laurel & Hardy Museum in Solingen besteht seit 30 Jahren. Kurz nach dem Start des Jubiläumsjahres gibt es am Samstag, 18. Februar, einen Stummfilmabend im Walder Kotten, Locher Straße 17 in Solingen. Ein Gruitener sorgt dabei für den guten Ton.

15.02.2023, 09:54 Uhr

Wolfgang Günther betreibt mit seiner Frau Vera seit 30 Jahren das Laurel & Hardy-Museum in Solingen. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

(-dts) . Das Flimmern der Schwarz-Weiß-Filme unterlegt am E-Piano Oliver Richters aus Gruiten, den die Museumsbetreiber Vera und Wolfgang Guenther als den „besten Stummfilmpianisten zwischen Haan und Honolulu“ preisen. Die Vorstellungen beginnen um 18 und um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die nächsten regulären Öffnungszeiten sind am Samstag, 25. Februar, von 12 bis 17 Uhr und am Sonntag, 26. Februar, von 11 bis 17 Uhr. Auf dem Hof gibt es dann einen Flohmarkt. Angeboten werden Trödel, Poster, Magazine, Bücher, Filme und vieles mehr. Es gibt Filmvorstellungen, auch der Museumsshop hat geöffnet. Das Laurel & Hardy Museum startete Anfang 1990 in privaten Räumen und bestand 10 Jahre. 2003 gab es einen Neustart mit Filmen von „Dick & Doof“ im Walder Kotten.

(-dts)