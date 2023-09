Einkaufen in Haan Gruitener „Lotto Ecke“ heißt jetzt „DorfMädchen“

Ein Stück Heimat ist er ganz gewiss, der kleine Laden an der Ecke, den man regelmäßig aufsucht, um die Lottoscheine auszufüllen, die Tageszeitung zu kaufen – und vielleicht hier und da auch ein paar Worte mit dem vertrauten Personal an der Kasse zu wechseln. „Man erfährt vieles von den Menschen“, berichtet Lydia Lewitzki. Sie übernahm im Juli dieses Jahres die frühere „Gruitener Lotto Ecke“ und taufte sie um in „DorfMädchen“.