Haan : Gruitener Kalkausstellung wird im Zeittunnel gezeigt

(-dts) Die „Kalkgruppe“ vom Gruitener „Haus Am Quall“-Verein hatte seinerzeit nach vier Jahren intensiver Recherche die Historie der (fast) vergessenen Kalkgeschichte zusammengetragen und in einer Ausstellung über drei Wochen präsentiert.

In Jahren danach wurde die Ausstellung wiederholt und dann auch in Erkrath gezeigt. „Zur ersten Ausstellung kamen rund 1200 Besucher ins Haus Am Quall, so dass wir (zunächst) nicht glauben mochten, dass eine Wiederholung ein nahezu gleiches Echo auslöst“, erinnert sich Wolfgang Wahle vom Förderverein Haus Am Quall. Andrea Gellert, Leiterin des Zeittunnels, hatte sich mit der Arbeit der Gruitener befasst. Nach Gesprächen lieh der Förderverein seine Exponate für eine Sonderausstellung im Wülfrather Zeittunnel au. Auch der ursprüngliche Titel der Schau wurde übernommen: „Total Verkalkt: Gruitens weiße Vergangenheit“. Die endete im Jahr 1966, für Mitarbeiter und die Gemeinde Gruiten sehr überraschend. Denn kurz zuvor hatten die Schornsteine des Kalkwerkes noch Filteranlagen erhalten.