Vor 100 Jahren wanderten Gruitener aus Brasilien-Abenteuer wird zum Fiasko

Voller Hoffnung machten sie sich auf den Weg – und wurden am Ziel ihrer Reise schwer enttäuscht: Eine große Gruppe von rund 100 Auswanderern aus Gruiten, Wülfrath und Mettmann wollte vor 100 Jahren in ein vermeintlich besseres Leben aufbrechen. Ins „friedliche Brasilien“, wie es später im Tagebucheintrag eines Reisenden heißt, sollte es gehen, Deutschland mit seiner großen Not durch Arbeitslosigkeit und Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg wollte man den Rücken kehren. „Doch die Reise endete in einem Desaster“, berichtet Lothar Weller vom Geschichtsverein, der als ehrenamtlicher Archivar die Geschichte des Auswanderer-Trecks aufgearbeitet hat.