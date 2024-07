Wohnraum für Haaner Senioren Petition für altersgerechtes Wohnen sorgt für Irritation

„Wir sind hier in Gruiten wesentlich schlechter gestellt, als die Menschen die in Ober-, Unter- oder Mittelhaan leben“, findet Becker. Denn wer im fortgeschrittenen Alter nicht in seiner Wohnung bleiben könne, habe ein Problem: „In Gruiten gibt es keine Seniorenwohnanlage oder Pflegeeinrichtung. In so einem Fall muss man in eine der Einrichtungen in Solingen, Wuppertal, Mettmann, Erkrath oder eben Haan ziehen. Damit werden die Leute aus ihrem sozialen Umfeld, ihren Beziehungen, Freundschaften und Vereinen herausgerissen.“ Für einige folgt dann die Vereinsamung im Alter, warnt Romy Becker. Deshalb müssten in Gruiten spezifische und zeitnah umsetzbare Lösungen gefunden werden. „Eigentlich ist das keine Petition, sondern ein Hilferuf“, fasst die 70-Jährige zusammen.