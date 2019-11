Haan : Gruiten: Lieferschein entlarvt Umweltferkel

Haan In einer illegal abgekippten Ladung von 20 Säcken mit Bauschutt lag ein klarer Hinweis auf den Täter.

In einem Waldstück auf dem Gelände des ehemaligen Kalksteinbruchs „Grube sieben“ haben Anwohner in den vergangenen Tagen etwa 20 illegal entsorgte Müllsäcke entdeckt. Ihr Inhalt: Bauschutt und Fliesenstücke – zusätzlich allerdings gespickt mit einem eindeutigen Hinweis auf den Täter, wie Hans-Joachim Friebe jetzt mitteilte.

Der Naturschutzwart des Kreises Mettmann sagte gegenüber unserer Redaktion: „In den Säcken fand sich ein Lieferschein über die Materialien mitsamt Anschrift und Adresse des Handwerksunternehmens. Das kommt quasi einem Geständnis gleich.“ Er habe sich daraufhin gleich mit den zuständigen Stellen der Stadt Haan in Verbindung gesetzt – mit dem Effekt, dass der städtische Betriebshof die Ladung jetzt entsorgen und dem mutmaßlichen Umweltsünder in Rechnung stellen wird. Zusätzlich erhält er vom Ordnungsamt einen gepfefferten Bußgeldbescheid.

Friebe berichtet zudem von einer Gruitenerin, die sich dermaßen aufgeregt hat, dass sie sich selbst umgehend auf den Weg zum Rathaus machte, um die Umweltferkelei zu melden: „Die Leute sind es einfach leid, dass Wirtschaftswege in diesem abgelegenen Bereich immer wieder dazu missbraucht werden, einfach den Müll in die Landschaft zu schmeißen, nach dem Motto: Was ich los bin, interessiert mich auch nicht mehr.“