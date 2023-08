Naturschützer aus Gruiten gestorben Sein Leben lang war Hans-Joachim Friebe Anwalt der Natur

Im Januar noch hatte er auf 40 Jahre im ehrenamtlichen Dienst der Landschaftswacht im Kreis Mettmann zurückgeblickt. Am Montag ist Hans-Joachim Friebe gestorben. Am gesamten Wochenende hatte Hans-Joachim Friebe beim Dorffest in Gruiten am Stand der Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt, deren Vorstand er angehörte, für und mit Kindern Nistkästen zusammengebaut und Fragen zum Naturschutz beantwortet. Am späten Nachmittag war er am Stand zusammengebrochen und nach notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert worden.