Naturschutzgebiet im Düsseltal „Waldbewohnerin“ vor der Zwangsräumung

Die Tage des „wilden Wohnens“ einer Obdachlosen, die sich im Gruitener Düsseltal – mitten im Naturschutzgebiet – eine Behausung aus Holzstämmen, Zeltplanen und Baumarkt-Platten gezimmert hatte und dort bereits seit Wochen campiert, scheinen gezählt zu sein: Die Kreisverwaltung Mettmann kündigte jetzt an, eine Ordnungsverfügung zur Räumung der improvisierten Behausung vorzubereiten. „Wir gehen davon aus, dass sie bereits in der kommenden Woche auf den Weg gebracht werden kann“, berichtete Daniela Hitzemann, die Pressesprecherin des Kreises, am Dienstag auf Anfrage. Bis zur Räumung selbst werde dann aber vermutlich noch etwas Zeit vergehen, da die Behörde gesetzlich vorgeschriebene Fristen einhalten müsse.