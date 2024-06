Mobilfunkempfang in Gruiten-Dorf Neuer Vodafone-Mast soll ab 30. September senden

In Deutschland besteht ein rechtlicher Anspruch auf eine Versorgung mit Telekommunikationsdiensten. Diese ist jedoch in Gruiten Dorf nicht ausreichend gewährleistet. Nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem Thema Hochwasserschutz spielte das Gruitener Funkloch immer wieder eine Rolle. Nach eigenen Angaben führte die Verwaltung bereits „zahlreiche Gespräche mit den am Markt tätigen Mobilfunkanbietern“, um Abhilfe zu schaffen und die gesetzlichen Vorgaben durchzusetzen.