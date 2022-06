Angebot nicht nur für Touristen : Gruiten-Dorf bekommt einen Audioguide

Haan Der Bürger und Verkehrsverein erhält 10.000 Euro, mit denen er Bausteine für eine Akustik-Tour kaufen kann. Start soll noch in diesem Jahr sein.

Das „Haus am Quall“, von dem zumindest ein Gebäudetrakt auf das 14. Jahrhundert zurückdatiert werden kann, die evangelisch-reformierte Kirche aus dem Jahr 1721 im Ensemble mit Predigthaus (1682) und Altem Pfarrhaus (1764), aber auch der verbliebene Turm der alten Wehrkirche auf dem katholischen Friedhof (Ende 12. Jahrhundert) – Gruiten hat eine enorme Fülle historisch wertvoller Gebäude zu bieten. Das ganze Dorf ist im Prinzip ein einziges Denkmal. Entsprechend beliebt ist es bei Ausflüglern und Spaziergängern, die nicht selten von weiter her kommen.

Das macht jedoch nicht nur Freude, wie Wolfgang Stötzner weiß. Der Vorsitzende des Bürger- und Verkehrsvereins (BVV) hat festgestellt, dass gerade in den vergangenen beiden Corona-Jahren, als Führungen ausfallen mussten, Besucher dazu übergegangen sind, sich auf eigene Faust und unkonventionelle Weise Informationen zu beschaffen: „Viele haben einfach an den historischen Gebäuden geklingelt und den Anwohnern Fragen gestellt“, berichtete Stötzner jetzt im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Kultur, Städtepartnerschaften und Tourismus. Das sei auf Dauer natürlich nicht tragbar.

Sogar ein komplettes Angebot hatte der Vorsitzende im Gepäck. Es stammt vom Unternehmen Hearonymus – „dem Marktführer“, wie Stötzner berichtete. Davor habe der Verein viele Gespräche mit „dem Rolls Royce unter den Anbietern geführt, der Firma Lauschtour“. Die seien am Ende jedoch nicht von Erfolg gekrönt gewesen. „Da hätten wir dichterisch tätig werden müssen – das ging uns denn doch ein wenig zu weit“, berichtete Stötzner. In den letzten Monaten hätten Ehrenamtler des BVV insgesamt zehn Anbieter von Audiotouren auf den spezifischen Einsatz für Gruiten hin überprüft. Jetzt sei man sich sicher.

Rainer Wetterau (CDU) lobte die Aktion als einen Schritt in die richtige Richtung, „auch für ganz Haan“. Annegret Wahlers (WLH) sprach ebenfalls von einer „Steilvorlage für alle anderen“. Jens Niklaus (SPD) wollte angesichts der nicht immer guten Netzabdeckung in Gruiten wissen, wie künftige Nutzer an die Daten kämen: „Die Führung kann schon bei der Tourenplanung im Vorfeld heruntergeladen werden“, antwortete Wolfgang Stötzner. Im Dorf selber könne dann per QR-Code oder GPS auf die Texte zugegriffen werden. „Das Handynetz spielt keine Rolle.“