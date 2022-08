Gruiten : Ein ganzes Dorf in Feierlaune

Gute Stimmung ist beim Dorffest in Gruiten eigentlich immer garantiert. Auch diesmal werden auf dem Dorfanger wieder viele Besucher erwartet. Foto: Dorffest Gruiten

Haan Zwei Tage lang werden am Dorfanger in Gruiten endlich wieder wieder Brauchtum und Geselligkeit zelebriert. Nach zweijähriger Corona-Pause kehrt das beliebte Dorffest an diesem Wochenende zurück. Und das sogar mit Motivgläsern.