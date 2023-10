Bauprojekt in Gruiten Backhaus als Treffpunkt und Touristenmagnet

Am Samstagvormittag wurde aber erstmal gefeiert: Auf den Spatenstich folgte, dem Ereignis angemessen, der Fassanstich, die rund 50 Gäste ließen sich Schnittchen schmecken – mit Recht, denn schließlich liegt eine Menge Vorarbeit hinter dem Förderverein: Am Anfang hatte die Erkenntnis gestanden, dass in unmittelbarer Nachbarschaft zum Haus Am Quall schon vor 350 Jahren ein Backhaus gestanden hatte, um die Dorfbevölkerung zu versorgen. Das sparte damals Energie und Arbeit für die einzelnen Bewohner – und verringerte auch die Brandgefahr in den Fachwerkhäusern des Ortes. Vor vier Jahren fiel dann der Entschluss, ein solches Haus an fast gleicher Stelle im historischen Stil wieder zu errichten; mit Fachwerk, einem vier mal vier Meter großen Innenraum, einem kleinen Ziegelanbau, und alles erreichbar durch eine stilechte Tür aus dem 18. Jahrhundert. Das Ziel: Den Weg des Korns bis zum fertigen Brot allen Besuchern, vom Kita- und Schulkind über Teilnehmer von Volkshochschulkursen bis zum Touristen, erlebbar zu machen – und durch wiederkehrende Backtage auch einen Treffpunkt zu schaffen. Kurzum: „Ein Backhaus für Jedermann und ein Magnet“ solle es werden, betonte Claudia Köster vom Förderverein „Haus Am Quall“ vor den Gästen.