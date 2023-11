Ernüchterndes Ergebnis Ist Gruiten beim Hochwasserschutz machtlos?

Jörg Dürr (SPD) fand es „ein wenig ernüchternd“, Georg Wilhelm Adamowitsch, einer der Sprecher der Interessensgemeinschaft „Hochwasser Gruiten Dorf“ war „schlichtweg entsetzt“: Was am Dienstagabend im Ausschuss für Umwelt und Mobilität als Bericht über die Fortschritte bei der Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes für Gruiten angekündigt worden war, entpuppte sich als Trauerspiel mit einem in nahezu jeder Hinsicht unbefriedigenden Ergebnis.