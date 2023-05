Neubaugebiet Grüne Inseln für das Bürgerhaus-Areal

Wer würde sich das nicht wünschen: Ein Grünzug quer durch das Neubaugebiet, in dessen Mitte sogar ein autofreier Aufenthaltsort mit Spielmöglichkeiten und schattenspendenden Bäumen entsteht – so könnte es im Herzen des Gruitener Bürgerhaus-Areals später einmal aussehen. Bisher ist zwar noch keine einzige Wand gemauert, geschweige denn ein Haus fertiggestellt worden, dennoch war die künftige Freiflächen-Gestaltung jetzt Thema im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Bau. Dort stellte Clas Scheele vom Kölner Architektenbüro „RMPSL“ die Entwurfsplanung vor. Und die will viele grüne Akzente setzen.