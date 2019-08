Haan : Stadtentwicklungsgesellschaft: Landrat stellt die Uhr auf Null

Landrat Thomas Hendele hält die Uhr an. Ende Oktober soll im Rat erneut über die Stadtentwicklungsgesellschaft beraten werden. Foto: pixabay/Gerd Altmann

In einem Schreiben bekräftigt Thomas Hendele, derzeit werde „keine Geschäftsgründung“ stattfinden. Die nächsten Beratungen sollen Ende Oktober erfolgen.

Die geplante Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft in Haan wird definitiv nicht vor Ende Oktober erfolgen. Dies geht aus einem Schreiben des Landrats Thomas Hendele (CDU) hervor, das dieser an die Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan (WLH) geschickt hat.

Darin heißt es unter anderem wörtlich: „Die Angelegenheit wird in der nächsten Sitzung des Rates der Stadt Haan am 29. Oktober erneut behandelt.” Dabei werde Bürgermeisterin Bettina Warnecke gegenüber allen Ratsmitgliedern unter anderem auch ihre Rechtsauffassung zu verschiedenen Anträgen der WLH mitteilen. Hendele schreibt weiter: „Das durch die Stadt Haan bei mir eingeleitete Anzeigeverfahren wird insofern bis zur abschließenden Beratung vor Ort ausgesetzt.“

Eine zielgerichtete Stadtentwicklung gab es bereits im Altertum. So zeigen die Städte der Induskultur wie Harappa schon im 3. Jahrtausend v. Chr . eine geordnete Struktur mit schachbrettartig angeordneten Straßen. Auch die Städte des alten Ägypten wiesen eine geplante Struktur auf. Sie kann ungeordnet verlaufen, meistens wird sie durch Stadtentwicklung , Stadtplanung und Bauleitplanung gelenkt.

Landrat Hendele will fünfte Amtszeit

Kreis Mettmann : Landrat Hendele will fünfte Amtszeit

◯ ohne Ankündigung und ohne Sitzungsvorlage ein Gesellschaftervertrag (Ratsbeschluss vom 30.Oktober 2018) geändert worden sei. ◯ ohne Einhaltung der Beratungsfolge und ◯ ohne Begründung der Dringlichkeit über die Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft mit Bestellung von zwei Geschäftsführern entschieden worden sei. ◯ über den WLH-Antrag, die nominierten Geschäftsführer sollten sich vorstellen, im Stadtrat so lange abgestimmt worden sei, bis das genehme Ergebnis erreicht worden sei.

Die Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft wird in Haan seit Wochen heftig diskutiert. Insbesondere Vorstellungen, die neue Institution solle sich mit dem Verkauf des ehemaligen Bürgerhaus-Geländes in Gruiten beschäftigen, war auf Kritik gestoßen. Denn zur Entwicklung dieses Areals existiert seit Jahren ein konkreter Auftrag an die Verwaltung, der bislang allerdings noch nicht umgesetzt ist.