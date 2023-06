Grüne Dächer Haan stellt 20.000 Euro Fördermittel bereit

Der Anfang ist gemacht, jetzt geht es weiter: Auch in diesem Jahr können Grundstückseigentümer in Haan wieder Fördermittel beantragen, um ihre Dächer zu begrünen. Darauf hat die Stadt jetzt in einer Pressemitteilung hingewiesen. Angelaufen war das städtische Förderprogramm Dachbegrünung 2022 als Maßnahme aus der Nachhaltigkeitsstrategie. Insgesamt seien sieben Vorhaben bewilligt worden, heißt es aus dem Rathaus: „Die ersten wurden bereits umgesetzt.“