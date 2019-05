Haan : Grube Oetelshofen: Pläne liegen in Haan aus

Haan Die Kalkwerke Oetelshofen wollen in Wuppertal-Hahnenfurth ihre Fläche erweitern. Dafür sollen voraussichtlich ab Ende des Jahres zwischen vier und fünf Hektar Wald im Gebiet Osterholz weichen. Die Planunterlagen zu diesem Verfahren, einschließlich der Unterlagen für die Umweltverträglichkeitsuntersuchung, liegen bis 5. Juni auch im Haaner Bauverwaltungsamt (Zimmer 202), Verwaltungsgebäude Alleestraße 8, 2. Obergeschoss, zu jedermanns Einsicht aus.

Während folgender Stunden kann Einsicht in die Planunterlagen genommen werden: Montag, Mittwoch, Donnerstag von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 15.30 Uhr. Dienstag von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 18 Uhr. Freitag von 8 Uhr bis 12.30 Uhr. Die Unterlagen können in diesem Zeitraum ferner auf der Internetpräsenz der Bezirksregierung Düsseldorf unter der Adresse www.brd.nrw.de unter der Rubrik „Aktuelle Offenlagen“ eingesehen werden.

Seit 117 Jahren wächst der Steinbruch Oetelshofen und liefert den Rohstoff Kalk. In dieser Zeit wurden Millionen Tonnen an Material gefördert und umgelagert, ein komplett neues Landschaftsbild entstand. Die Kalkwerke laden übrigens für Samstag und Sonntag, 25. und 26. Mai, zu den „Steinbruchtagen“ ein. Dann kann ein Teil des sonst unzugänglichen Betriebsgeländes besichtigte werden. Mit Bussen werden die Besucher um den Steinbruch gefahren. Naturschützer informieren über ihr Uhu-Projekt. Es gibt eine riesige Natursteinausstellung mit Mustergärten, Felsen und Findlingen. Speziell für Familien gibt es besondere Attraktionen (90 Meter Kran, Tombola, Riesenbagger, Hüpfburg). Eintritt an beiden Tagen jeweils von 11 bis 18 Uhr für drei Euro: Parken und Kinder bis 14 Jahren frei. Bei gutem Wetter rechnen die Veranstalter mit bis zu 20.000 Besuchern. Weil Parkplätze direkt am Steinbruch rar sind, raten die Veranstalter dringend, entweder in Mettmann auf dem Parkplatz von Georg Fischer oder auf dem ehemaligen Fußballplatz in Düssel zu parken und von dort mit Shuttlebussen anzureisen.