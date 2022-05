Haan : Grube 7: Feuerwehr rettet Verletzte mit Spezialfahrzeug

Dieses Spezialfahrzeug ist vor allem für Einsätze in unwegsamem Gelände vorgesehen. Foto: Feuerwehr Haan

Haan Eine Spaziergängerin war gestürzt und hatte sich eine Unterschenkelfraktur zugezogen. Die Einsatzstelle konnte nicht mit dem Rettungswagen angefahren werden.

Einen schweren Einsatz musste die Feuerwehr Haan am Dienstag zur Unterstützung des Rettungsdienstes in der Grube 7 in Gruiten bestreiten. Dort war eine Spaziergängerin gestürzt und hatte sich eine Unterschenkelfraktur zugezogen.