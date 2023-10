Kampf gegen den Müll Haaner finden zehn Autoreifen bei Dreck-weg-Tag

Allein in Gruiten nahmen über zwanzig Personen – von vier Jahren bis ins Rentenalter – teil. In sechs Gruppen ging es schon früh am Samstagmorgen in die einzelnen Gruitener Ortsteile. „So haben wir alle Bereiche abgedeckt“, freut sich Annette Leonhardt. Der Bauhof hatte alle Teilnehmer mit Müllzangen, Handschuhen und Müllsäcken ausgestattet. Vom Parkplatz an der Düsselberger Straße ging es los und dort trafen auch alle nach getaner Arbeit wieder ein. Der eingesammelte Müll wurde in einen Container geworfen. „Den stellt die Firma Bartz jedes Jahr kostenlos zur Verfügung“, freut sich der stellvertretende Bürgermeister Klaus Mentrop. Damit die Müllsäcke nicht so weit geschleppt werden mussten, wurden sie von Landwirt Karl-August Niepenberg mit dem Traktor eingesammelt.