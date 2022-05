Grundschule Bollenberg in Haan : Schulfest bringt Schüler in Bewegung

Viel Spaß hatten die Kinder beim sportlichen Schulefest der Grundschule Bollenberg. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Haan Für die Jüngsten war es das erste Erleben des unbeschwerten Schullebens, für die älteren Rückkehr zur Normalität.

Von Sandra Grünwald

Ein begeistertes Anfeuern hallt über den Schulhof der Gemeinschaftsgrundschule Bollenberg. Die Schüler stehen dicht gedrängt in zwei Gruppen an, um sich an der Station „Speedmaster“ an einer Art Geschicklichkeits-Staffellauf zu beteiligen. Dabei müssen sie einen Tennisball vom Vorläufer übernehmen, zu einem Verkehrshütchen rennen, ihren Ball gegen den, der bereits auf der Spitze liegt austauschen und wieder zurückrennen. Und das alles so schnell wie möglich. Dass dabei im Überschwang so manches Mal der Ball herunterfällt, verwundert nicht, hat jedoch sofort entsetzte Aufschreie der wartenden Schüler zur Folge. Natürlich wird genau mitgezählt, wie viele Bälle die Klassen schaffen.

Der „Speedmaster“ ist nur eine Station, die Trixitt auf dem Schulhof der Grundschule Bollenberg aufgestellt hat. Die mit Luft aufgeblasenen Stationen laden zum Wurf in den Basketball-Korb ein, zum überdimensionalen Tischfußballspiel – allerdings mit Schülern als Spielfiguren – und zu einem verwegenen Hindernisparcours. „Das ist natürlich das Highlight“, erklärt Luka Meischein, Teamleiter von Trixitt. Hier müssen die Schüler zwischen zwei Walzen hindurch, durch Säulen und über einen Berg klettern. Anspruchsvoll und anstrengend.

Info Fakten zur Grundschule Bollenberg Adresse der Grundschule Bollenberg: Robert-Koch-Straße 27. Größe Die Schule wird zweizügig geführt. Ganztagsbetreuung gibt es im Offenen Ganztag oder auch im rhythmisierten Ganztag mit Unterricht am Vor- und Nachmittag.

Das Trixitt-Motto „Wir bringen Schulen in Bewegung“ ist hier Programm. Dabei können die Schüler Punkte sammeln, doch spielen sie nicht gegeneinander, sondern sammeln Schulpunkte, die am Ende mit dem Durchschnitt verglichen werden. Denn das Schulfest soll keine Konkurrenz unter den Klassen erzeugen, sondern vielmehr das Gegenteil bewirken, wie die Schulsozialarbeiterin Stefanie Brandenburger betont: „Die Kinder sollen gemeinsam in Bewegung kommen. Das Fest soll den Klassenzusammenhalt stärken. Die Kinder haben unter Corona doch sehr gelitten.“

Das sagt auch der kommissarische Schulleiter Philipp Slusarczyk: „Die ersten beiden Schulklassen kennen nur Corona. Sie lernen jetzt erst den unbeschwerten Schulalltag kennen.“ Und die älteren Schüler freuen sich über die Rückkehr zur Normalität. Seit zwei Jahren ist dieses Schulfest das erste große Sportevent, das die gesamte Schule in Bewegung bringt. „Es ist etwas Besonderes“, betont Stefanie Brandenburger. Gerade Sport sei während der Corona-Pandemie häufig zu kurz gekommen. Die einzelnen Stationen zeigen auch, dass Sport verbindet. Ob deutsche Schüler, ob Flüchtlingskinder aus der Ukraine – alle strengen sich für ihre Grundschule Bollenberg an, alle fiebern mit. „Der Fairness-Gedanke ist groß“, freut sich Brandenburger.