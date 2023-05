In der Gartenstadt wird wieder gefeiert Großer Andrang beim Haaner Bürgerfest

Am Stand der Christlichen Hospiz- und Trauerbegleitung Haan gab es Popcorn, um die Hemmschwelle zu überbrücken. „Das Thema ist ein bisschen schwer“, meinte Simone Jakob, „es braucht ein bisschen Mut, dass die Leute an unseren Stand kommen.“ Dem Verein ist es wichtig, dass die Haaner informiert sind. „Es ist wichtig zu wissen, dass es uns gibt“, sagte Simone Jakob. Auch das Kinderparlament und der Seniorenbeirat stellten Stand an Stand ihre Arbeit vor. Die Weltläden von Haan und Gruiten teilten sich einen Stand, um auf fair gehandelte Lebensmittel, Schmuck und Dekoartikel hinzuweisen. Bei den Rassegeflügelzüchtern gab es hübsche Tauben und Hühner zu bewundern. So gab es jede Menge Interessantes und Leckeres beim Bürgerfest in Haan zu erleben.