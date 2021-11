Kartonagen und Möbel in Flammen : Großbrand in Haan: zerstörte Lagerhalle gehört der Stadt

Haan Die Lagerhalle in der Innenstadt, die bei einem Großbrand am Donnerstagabend völlig zerstört worden ist, gehört der Stadt Haan. Sie sollte im kommenden Jahr für den Rathaus-Neubau abgerissen werden.

Am Freitagmorgen gegen 8.45 Uhr verließ das letzte Feuerwehrfahrzeug den Neuen Markt. Da war die so genannte Brandnachschau gerade abgeschlossen. Bis weit in die Nacht hinein hatten die Löscharbeiten in einem Hinterhof gedauert. Dort war eine Lagerhalle, die komplett aus Holz bestand, wie Zunder abgebrannt. Sie gehört der Stadt und hätte im kommenden abgerissen werden sollen, um Platz für das neue Rathaus zu schaffen, teilte eine Sprecherin mit. Den Mietern sei gekündigt worden, als die Stadt vor zwei Jahren das Grundstück erwarb. Es seien aber noch Möbelteile (unter anderem eine Küche) dort untergestellt gewesen. Auch das in Massivbau errichtete leer stehende Haus neben der Brandruine muss vermutlich abgerissen werden. Laut Feuerwehr-Einsatzleiter Tim Cramer ist es akut einsturzgefährdet.