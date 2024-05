Rauch zog fast 4 Kilometer weit Gestank in Haan geht auf Großbrand zurück

Haan · Was stinkt hier so? Das fragten sich am Dienstagabend einige Haaner. Der Ursprung des beißenden Geruchs lag in Solingen, denn dort brannte eine große Menge Abfall. Ob Gefahr für die Bevölkerung besteht und wann man in Haan wieder tief durchatmen kann.

15.05.2024 , 15:50 Uhr

Auf Grund der starken Rauchentwicklung war der Brand auch noch in Haan zu riechen. Foto: Gianni Gattus

Am Dienstagabend rätselten einige Haaner in den sozialen Medien, woher ein recht penetranter Geruch in der Luft kam. Die Ursache dafür lag fast vier Kilometer weiter südöstlich: Auf einem privatwirtschaftlichen Müllabladeplatz an der Martinstraße in Solingen-Merscheid war laut Augenzeugenberichten gegen 20.25 Uhr ein Feuer ausgebrochen, welches sich schnell zu einem Großbrand entwickelte. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten bereits rund 200 Quadratmeter – also eine Fläche größer als ein Volleyballspielfeld – gewerblichen Siedlungsabfalls. Die Flammen schlugen meterhoch, und es entwickelte sich eine große Menge beißenden Rauches, der sogar noch in Haan zu riechen war. Auch andere Städte im Kreis Mettmann dürften von dem Geruch betroffen gewesen sein. 10 Bilder So arbeitet die Feuerwehr in NRW 10 Bilder Foto: dpa/Marijan Murat Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an und banden 90 Feuerwehrkräfte. Bei dem Brandgut handelte es sich nicht um Gefahrenstoffe. Laut Angaben der Pressestelle der Stadt Solingen wurde die Nina-Warn-App ausgelöst, nach ungefähr einer Stunde wurde aber bereits wieder Entwarnung gegeben. Lediglich die Anwohner in Solingen wurden dazu aufgefordert Türen und Fenster verschlossen zu halten. In Haan dürfte der Brand vor allem im Süden und Osten der Stadt zu riechen gewesen sein, auch die Kölner Straße war betroffen.

(alwi)