Alarm an der Kaiserstraße Großaufgebot der Feuerwehr in der Haaner Innenstadt

Ein Großaufgebot der Haaner Feuerwehr hat am Mittwochabend, 1. Mai, in der Innenstadt für einiges Aufsehen gesorgt. Grund dafür war eine Alarmmeldung, die um 20.18 Uhr eingegangen war. Anrufer hatten da von einer starken Rauchentwicklung in einem Haus an der Kaiserstraße berichtet, auch von einer vermissten Person und mehreren Leuten, die auf einem Balkon Zuflucht gesucht hätten, sei die Rede gewesen, berichtete Feuerwehr-Sprecher Mirko Braunheim am Donnerstag auf Anfrage: „Da die Alarmmeldung eindeutig auf Gefährdung von Personen hindeutete, haben wir uns entschlossen, die gesamte Feuerwehr zu alarmieren“, erläuterte er.