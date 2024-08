Am Montag, 12. August Graffiti-Projekt „Neue Wege“ kommt nach Haan

„Eine so große Fläche hatten wir noch nie“, betont Aylin Behringer. Insgesamt sollen 160 Quadratmeter am Ende des Arbeitseinsatzes bunt, fröhlich und einladend sein. Eine Aufgabe, die der künstlerischen Leiterin zufolge aber in einem guten Team zu stemmen ist. Wie gut das Team tatsächlich ist, zeigt sich jeweils am Tag der Aktion, denn die Jugendlichen aus fünf Städten kennen sich naturgemäß nicht.