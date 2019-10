Haan : Graf-Recke-Stiftung übernimmt Evangelische Kitas

Die Haaner Kirchengemeinde strebt den Übergang zum 1. August 2020 an. Im Alltag bleibt vieles unverändert.

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Haan, das sich seit mehreren Monaten mit der Zukunft der Kindertagesstätten beschäftigt hat, entschied sich jetzt für die Stiftung, weil deren Angebot als Gesamtpaket am überzeugendsten gewesen sei, heißt es in einer Mitteilung – insbesondere im Hinblick auf die Leitung des Bereichs „Kita“ und die Finanzen. Das sei für die Kirchengemeinde wichtig, da sie weiterhin den Trägeranteil zahlt und für die Gebäudeunterhaltung zuständig ist.

Bisher werden die Kitas ehrenamtlich von Reinhard Pech als Vorsitzendem des Ausschusses für die Kindertagesstätten gemanagt. „In den vergangenen Jahren sind jedoch die Anforderungen an die Steuerung der Kindertagesstätten durch immer neue Gesetze, Verordnungen und Auflagen in Bezug zu Finanzen, Personal, Gebäudeanforderungen und die Qualität der pädagogischen Arbeit kontinuierlich größer geworden. Deshalb kann diese Aufgabe in Zukunft nicht mehr verlässlich durch ehrenamtliche Kräfte geleistet werden“, heißt es in der Mitteilung.