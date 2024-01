Spendenübergabe in Haan 2000 Euro für Haaner Tafel und „Kipkel“

Haan · Der Chor „Clear Vocies“ gab in der evangelischen Kirche ein Gospelkonzert. Den Erlös in Höhe von 2000 Euro spendeten die Mitglieder an zwei Haaner Organisationen.

02.01.2024 , 13:16 Uhr

Symbolische Schecks nahmen Hubert Gering (Tafel) und Silke Forkert (Kipkel) von Anke Jelonek (Chorleiterin) und Ralph Wessing (Chorsekretär) entgegen. Foto: Ralph Wessing

(sad) Seit 20 Jahren gibt es den Gopelchor „Clear Voices“. Aus diesem Anlass gab der Chor nun ein Konzert, dessen Erlös er für die Haaner Tafel und den Verein „Kipkel“ spendete. Es kamen 2000 Euro zusammen, sodass jede Organisation 1000 Euro erhielt. Die symbolischen Schecks nahmen der Vorsitzende der Haaner Tafel, Hubert Gering, sowie Silke Forkert vom Förderkreis Kipkel im Beisein der Chorleiterin Anke Jelonek und dem Chorsekretär Ralph Wessing entgegen. Die Haaner Tafel sammelt überschüssige und gespendete Lebensmittel und gibt sie an bedürftige Menschen weiter, der Förderkreis Kipkel unterstützt Präventionsprojekte für Kinder psychisch kranker Eltern. Der gemischte Gospelchor unter der Leitung von Anke Jelonek hat sein Zuhause in der evangelischen Kirchengemeinde. In der mit rund 300 Zuhörern voll besetzten Kirche sangen die Mitglieder bei ihrem Konzert unter dem Motto „Candle Light – Gospel Night“. Weitere Informationen zum Chor und seiner musikalischen Arbeit gibt es unter unter www.clear-voices-haan.de.

