Haan : Goldkonfirmation lenkt Blick zurück

Jubiläumskonfirmantion: Mareike Jagusch war eine, die am Sonntag zur Feier der Goldkonfirmation in die Evangelische Kirche an der Kaiserstraße kam. Dort war sie 1969 konfirmiert worden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Vor 50 Jahren mussten Konfirmanden Katechismustexte und Kirchenlieder auswendig lernen. Und sie hatten „Bammel“, vor der öffentlichen Wissensprüfung. Sonntag begegneten die Jubilare auch den Anwärtern von 2020.

Von Gundel Seibel

Mareike Jagusch wurde vor 50 Jahren in Haan konfirmiert. Zusammen mit 54 anderen Jubilaren hat sie ihre Goldkonfirmation am Sonntag in einem feierlichen Gottesdienst in der evangelischen Kirche gefeiert. Einige feierten ihre Diamantene, andere die Gnadenkonfirmation vor 70 Jahren. Nicht alle waren in Haan konfirmiert worden. Aber das spielte bei der Einladung der evangelischen Kirchengemeinde zum Gedenkgottesdienst keine Rolle. Willkommen waren alle Ehemaligen, die einen runden oder halbrunden Konfirmations-Gedenktag feiern wollten.

Vor der Kirche wehte nach guter Tradition die Konfirmationsfahne. Und in der Kirche sprach Pfarrer Christian Dörr in seiner Begrüßung der Jubilare davon, dass in diesem Moment von den ehemaligen Konfirmanden ganz sicherlich „der Zeit nachgespürt“ wird. Und er fügt hinzu, dass sie „viel Gestern erlebt“ haben, und es sicherlich gut ist, die Erinnerung Revue passieren zu lassen.

Info Die Konfirmation bestätigt die Taufe Die Konfirmation ist die Bestätigung der Taufe. Ohne Taufe keine Konfirmation. Das Wort geht zurück aufs lateinische confirmatio=Bekräftigung. Heutzutage geht es in der Ausbildung um Glaubensvermittlung, im Gegensatz zum Auswendiglernen von Katechismustexten und Kirchenliedern in früheren Jahrzehnten.

Mareike Jagusch sagt dazu, dass sie das Fest in sehr positiver Erinnerung behalten hat. „Wir wurden von Pfarrer Weise konfirmiert. Er hatte viel Verständnis für uns Jugendliche“, weiß sie zu berichten. Und sogar das Wetter im Mai 1969 sei sehr schön gewesen. Die gebürtige Haanerin gehört zur Gemeinde. Nur eine kurze Zeit hat sie in der Zwischenzeit woanders gelebt.

Als ihr Mann viel zu früh starb, war die Kirchengemeinde ihr Zuhause. Seit elf Jahren ist sie Hausmeisterin im CVJM-Vereinshaus an der Alleestraße 10. Und schon seit zwei Jahrzehnten wohnt sie oben in dem Gebäude. Ihr Bruder Marcus Andrae ist seit etwa einem Jahr der neue Küster in der evangelischen Kirchengemeinde.

Auch die 13-jährigen Konfirmationsanwärter des Jahrgangs 2020 waren sehr zahlreich zum Festgottesdienst erschienen. Eine davon Paulina Straßen. „Nicht wirklich“ vorstellen könne sie sich, in 50 Jahren selbst einmal Goldkonfirmation zu feiern. Für sie und ihre Kameraden steht im kommenden Jahr erst einmal das eigene Fest im Vordergrund. Der Dialog zwischen Jung und Alt war darum auch ein wichtiger Teil des Gottesdienstes, denn die Jubilare erzählten von früher und die Teenager von heute. „Früher war es ernster“, sagt eine. Viel mehr auswendig lernen, war damals die Devise. In einer öffentlichen Prüfung wurden die Lernergebnisse abgefragt. Davor hatten die Jugendlichen großen „Bammel“, hieß es. Und auf Konfi-Freizeit ist früher auch niemand gefahren, stellt sich heraus. Dagegen sprechen die jungen Konfirmierten von Spaß und gelebter Gemeinschaft, die bei einigen weit über die Konfirmandenzeit hinausreicht.