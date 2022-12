Goldhochzeit in Haan Ein glückliches Paar seit den Teeniezeiten

Ein wenig schmunzeln müssen die beiden am Ende doch, als sie sich an ihr Kennenlernen vor weit über einem halben Jahrhundert zurückerinnern: „Nichts Besonderes“, sagt Erika Groters, gebürtig aus Mettmann. Keine Liebe auf den ersten Blick, antwortet Karl-Heinz Groters, ein waschechter Schölleraner, als es noch zu Gruiten gehörte. Die beiden lernten sich in ihren jungen Teeniezeiten in einer kleineren Diskothek in Mettmann kennen. „Dort waren wir mit unserer Clique aus mehreren Mädels und Jungs fast jedes Wochenende“, erzählt die heute 69-Jährige. Sein reiferes Erscheinungsbild habe ihr zugesagt. Ihm gefiel alles an ihr.