Pläne für Industriebrache in Unterhaan : GlückHaania – Altes Werksgelände wird zum neuen Lebensraum

Der Industriebrache an der Düsseldorfer Straße 102 soll neues Leben eingehaucht werden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Spezialfabrikation von Haken und Ösen war das Metier der Firma Schwarze & Sohn. Gegründet 1898 in Barmen siedelte sich das Unternehmen 1906 in einem Neubau an der Düsseldorfer Straße 102 an. Seit dem Ende des Unternehmens ist der Komplex weitgehend ungenutzt. Jetzt gibt es neue Ideen.