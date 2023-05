Konferenz in Leipzig Gleichstellungsbeauftragte: Gretchenfragen für mehr Gerechtigkeit

Bundesfrauenministerin Lisa Paus (Grüne) ermutigte in ihrem digitalen Grußwort die kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, auch weiterhin unbequeme Fragen zu stellen und so die Politik voranzutreiben: „So lange Vermögen und Möglichkeiten ungleich verteilt sind, so lange sind Gleichstellung und Gerechtigkeit nicht erreicht.“, sagte Paus. Mit einer Demonstration von fast 300 kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten in der Leipziger Innenstadt brachten die Teilnehmenden ihre Gretchenfragen und auch Forderungen lautstark auf die Straße: