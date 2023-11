Glasfaserausbau in Haan Glasfaser: Immer noch weiße Flecken

Haan · Das Unternehmen UGG verspricht flächendeckenden Glasfaser-Ausbau in Haan. Häuser am Spörkelnbruch und am Fritz-Reusing-Weg sind dennoch nicht dabei.

06.11.2023, 17:07 Uhr

Lückenhafte Glasfaserversorgung in Haan: Susanne Kutter ist unzufrieden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Sarah Maria Dietel

Susanne Kutter und ihr Mann Armin Dahl sind nicht nur verwundert, sondern mittlerweile auch verärgert. „Wir würden gerne ans Glasfasernetz angeschlossen werden“, erklären die beiden Anwohner der Straße „Spörkelnbruch“, „haben aber nie Post mit der Möglichkeit bekommen, es zu beantragen. Und selbst nach der Versicherung des Unternehmens UGG kürzlich, Haan flächendeckend mit Glasfaser zu versorgen, sind wir immer noch nicht dabei.“ Die Frist, bis zu deren Ablauf die Haushalte Glasfaser beantragen sollten, ist nun abgelaufen.