Glasfaseranschluss Haaner Schulen

Nach der Gesamtschule und dem Gymnasium sollen alle Grundschulen einen Glasfaseranschluss erhalten.

Die Stadt Haan will ihre Schulen für die digitale Zukunft rüsten. Nach und nach sollen alle einen Glasfaseranschluss erhalten. Erst sollen die städtische Gesamtschule im Schulzentrum Walder Straße und das Gymnasium Adlerstraße in den Genuss besonders schneller Leitungen kommen. Danach ist die Aufrüstung aller Grundschulen geplant. Mit Einzelheiten des Vorhabens befasst sich der Bildungsausschuss in seiner nächsten Sitzung, die gestern um knapp zwei Wochen auf Mittwoch, 26. September, verschoben wurde.

„Die Versorgung mit schnellem Internet ist sowohl für den privaten, beruflichen und öffentlichen Raum von großer Bedeutung. Vor allem unsere Schulen müssen bei der Digitalisierung unserer Ansicht nach höchste Priorität genießen“, erklärten Tobias Kaimer und Vincent Endereß in einem Antrag der CDU-Fraktion zum Breitbandausbau an Schulen. Die Form des Unterrichts habe sich in den letzten Jahren merklich gewandelt. Lehrer verwendeten immer mehr Tablets in Klassensätzen und digitale Tafeln zur Vermittlung des Unterrichtsstoffes. „Wir begrüßen, dass die Gesamtschule aktuell jede neue Stufe mit entsprechenden neuen (digitalen) Tafeln ausstattet. Auch der Neubau des Gymnasiums wird sich technisch auf dem Stand der Zeit befinden. Darüber hinaus werden in vielen Schulen bereits freie WLAN-Netze zur Verfügung gestellt.“ Dieser Standard müsse auch in Haan erfüllt werden. Nach Meinung der CDU-Fraktion sei es unerlässlich, dass in der Gartenstadt möglichst schnell alle Schulen an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Dabei soll die Verkabelung bis ins Gebäude gelegt werden, um so die maximal mögliche Geschwindigkeit zu erreichen.