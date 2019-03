Haan: Mit Helm in Pink auf Baustellen-Tour

Haan Beim Girls’-Day durften einige Mädchen hautnah erleben, wie das neue Gymnasium an der Adlerstraße gebaut wird.

Er ist umgeben von einer Schar von rund 30 Mädchen – Schülerinnen des Haaner Gymnasiums und des BLB Düsseldorf – die am Girls Day teilnehmen, um in Berufe hineinzuschnuppern, die bisher vor allem von Männern ausgeübt werden. Dazu hatte die MBN Bau auf die Baustelle des Haaner Gymnasiums eingeladen. „Das ist spannend“, meint Andreas Krieckhaus, Lehrer der Schule an der Adlerstraße, „die Schülerinnen sind alle aus der 8. Klasse und werden das neue Gebäude noch live miterleben.“

Dann geht die Führung weiter durch den Rohbau nach unten in die Grube. Es riecht nach frischem Beton, die Dimensionen von unten sind nicht minder beeindruckend. Auch Sophia Hoog und Nisa Solmaz sind fasziniert von dem Anblick. Die beiden Schülerinnen des Haaner Gymnasiums haben sich gerne für den Girls Day auf dem Gelände gemeldet. „Ich fand es spannend, zu sehen, was in der neuen Schule passiert“, sagt Sophia aus der Klasse 8c. Auch den Ingenieur-Beruf fand sie schon immer spannend. „Es gibt da so viele Möglichkeiten“, meint sie. „Und ich mag auch gerne Mathe.“