20 Jahre nach Euro-Einführung : Gibt es noch 4,2 Millionen als D-Mark in Haan?

Mit Projektionen von überdimensionalen Euro-Münzen wurde in vielen deutschen Innenstädten die Euro-Einführung beworben. Im Bargeldverkehr löste der Euro 2002 die D-Mark ab. Foto: dpa/Boris Roessler

Haan Vor 20 Jahren löste der Euro die D-Mark als Bargeld ab. Ronald Fellmin, Vermögensberater und langjähriger Filialleiter bei der Sparkasse, erinnert sich.

Von Peter Clement

Am 31. Juli dieses Jahres waren nach Angaben der Deutschen Bundesbank noch D-Mark-Scheine und Münzen im Wert von rund 12 Milliarden Euro nicht umgetauscht worden. „Überträgt man diese Summe von Gesamtdeutschland auf die Stadt Haan mit seinen rund 30.000 Einwohnern müssten demnach geschätzt noch rund D-Mark im Wert von etwa 4,2 Milionen Euro in Haan vorhanden sein“, sagt Ronald Fellmin, langjähriger Leiter der Sparkassenfiliale in Unterhaan. Allerdings, so schränkt er ein, werde dieses Bargeld vermutlich zumindest in Teilen zerstört oder unbrauchbar sein.

An die Ausgabe der ersten Starter-Kits mit Euro-Münzen in Haan vor 20 Jahren kann sich der Sparkassen-Mitarbeiter, der heute als Vermögensberater tätig ist, noch gut erinnern. In der Vorbereitung der Währungsumstellung seien sehr viele Starterkits für Kunden bereit gelegt worden, da das Interesse – besonders am Anfang – sehr groß gewesen sei. „Auch wir als Sparkasse haben damals einen regen Andrang“ verzeichnet“, berichtet Fellmin: „Viele unserer Kunden erwarben eines oder gleich mehrere dieser Starterkits für 20 DM, um sich vor allem mit den neuen Münzen vertraut zu machen.“ Viele dieser Starter-Kits seien sicherlich auch als Sammelobjekte verwahrt worden.

Info Der Euro – mal „Teuro“, mal relativ stabil Eine Packung Butter kostet mit etwa 1,50 Euro heutzutage knapp die Hälfte mehr als bei der Euro-Einführung. Ein Liter Milch hält seit 20 Jahren ziemlich stabil den Preis von 70 bis 80 Cent. Ein Brötchen lässt den Euro dagegen als „Teuro“ dastehen. 2002 kostete es um die 25 Cent, heute sind es mindestens 40 Cent. Ein Pfund Kaffee ist ebenfalls nicht mehr für den Preis von 2002 zu haben, mit 2,50 Euro (gegenüber 2 damals) aber eher moderat gestiegen.

Fundierte Zahlen über die eventuell noch vorhandenen D-Mark-Bestände in Haan gibt es der Sparkasse zufolge aber nicht: „In den ersten Jahren nach der Umstellung kamen in regelmäßigen Abständen Kunden mit einigen größeren D-Mark-Scheinen, um diese zu tauschen“, erinnert sich Fellmin. Aber in der jüngeren Vergangenheit seien keine Mark-Funde mehr bei der Sparkasse gemeldet worden.“

Im Januar 2002 löste der Euro nationale Währungen wie die Deutsche Mark, die Lira und den Franc als Bargeld ab. 10,23 Euro betrug der Wert des für 20 Mark erhältlichen Starter-Kits, aufgeteilt in 20 Euro- und Cent-Münzen. Seit fast 20 Jahren ist die Deutsche Mark damit kein offizielles Zahlungsmittel mehr. Wertlos sind die alten Scheine und Münzen dennoch nicht, wie Ronald Fellmin weiß: „Die Bundesbank tauscht sie unbefristet in Euro um – kostenlos und zum offiziellen Kurs.“ Ein Haaner Händler, der noch D-Mark annehme, sei ihm aber nicht bekannt. Allerdings: „Größere Warenhäuser haben in der Vergangenheit die Annahme von D-Mark zu Werbezwecken genutzt“, sagt der Vermögensberater.

Was sind aus seiner Sicht die wichtigsten Veränderungen, auch in Haan, die der Euro mit sich gebracht hat? „Vereinfacht hat sich das Reisen seit der Euro-Einführung“, antwortet Fellmin. Die Tauschgebühren und auch die Vorbestellung von Reisezahlungsmitteln seien ein Zeit- und Kostenfaktor gewesen. Im Rahmen der Globalisierung habe die Vereinheitlichung der Währungen zudem den Zahlungsverkehr und auch die internationale Zusammenarbeit sehr erleichtert: „Dieses kam und kommt auch Haaner Bürgern und Firmen zugute.“