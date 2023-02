Grundschule Unterhaan Grundschüler zeigen ihre Talente in der Manege

In zehn verschiedenen Programmpunkten zeigen die Nachwuchs-Artisten, was sie gelernt haben. Bodenakrobaten heben sich gegenseitig in die Höhe und bilden Menschenpyramiden. Die Ballartisten hüpfen über einen Gymnastikball, können auf darauf stabil stehen und werfen sich gleichzeitig einen Softball zu. Die Fakire trotzen Nagelbrettern und Scherben ohne Probleme. Die Leitergruppe klettert die Leiter hoch und halten sie mit vereinten Kräften stabil, haken die Leitern ein und gehen an die oberste Spitze. In einem weiteren Balanceakt befinden sich die Drahtseiltänzer, die mit Fächern, Rose, Schwungband oder auch mit Kelch anprostend das Gleichgewicht halten. Im Schwarzlicht wirbeln leuchtende Tücher über die Köpfe der Schüler durch die Luft. Seilchenspringer hüpfen quer durch die Manege. Feuerkünstler berühren die heißen Flammen mit der Hand, dem Arm und der Zunge, lassen mit der Hand eine Flamme von der einen Fackel zur nächsten überspringen, ohne sich zu verbrennen. Am Trapez klettern die Schüler flink hoch, lassen sich hängen oder stehen über allem. Nicht zuletzt treiben die Clowns ihre Späße. Zum Finale kommen alle in der Manege, singen ein Lied und verabschieden sich aus dem Scheinwerferlicht.