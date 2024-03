Finanzkrise in Haan Gewerbe oder Mieter – wer muss „Federn lassen“?

Es ist eine Wahl zwischen „Pest und Cholera“, wie es einige Beobachter beschreiben. Doch noch steht längst nicht fest, welches Modell am Ende bevorzugt wird: Müssen sich Hausbesitzer und Mieter auf eine drastische Erhöhung der Grundsteuer B einstellen? Ooder droht den Gewerbetreibenden in der Gartenstadt ein massiver Anstieg des Gewerbesteuer-Hebesatzes? Darüber – und natürlich auch über einen möglichen Kompromiss – sollen Stadtverwaltung und Politik möglichst bis zur Ratssitzung am 9. April kurz nach den Osterferien eine Einigung erzielen. Dass dies keineswegs einfach wird, zeigte bereits jetzt die Debatte im Haupt- und Finanzausschuss, bei der die Positionen weit auseinanderlagen.