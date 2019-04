Haan : Gesundheit steht beim HTV im Mittelpunkt

HAAN Geräte testen, Kurse besuchen – am Samstag haben viele Haaner die Angebote des Turnvereins im CityFit ausprobiert.

Schon in der ersten Stunde waren mehr als 40 Interessierte erschienen, vom Kind in Elternbegleitung bis zum Senior. Die Kleinsten turnten in der alten Sporthalle des HTV, Rücken 3D gab es in der Sporthalle über dem CityFit. Claudia Bader, Diplom-Sportlehrerin und Sportliche Leiterin des HTV, sagt zum neuen HTV-Programm: „Wir wollen ,back to the roots“, also zurück zu den Wurzeln. Damit meint sie wohl weniger die Philosophie von Turnvater Jahn, sondern das funktionelle Training. Die lebensnotwendigen, täglich zu nutzenden Muskeln sollen trainiert werden.