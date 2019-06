Haan : Kontrolleur: „Gesunde Bäume sind wichtig für das Stadtklima“

Baumkontrolle in Haan: Georgios Samaras (l.) und Kamil Janosz prüfen mit der Hammerprobe, ob der Baum hohl ist. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Haan Georgios Samaras, der Baumexperte der Stadt Haan, ist seit einem Jahr im Amt. Jetzt wurde seine Tätigkeit in einem Ortstermin präsentiert.

„Ich kann bei jedem Baum erkennen wie das Holz beschaffen ist“, erklärt Georgios Samaras, Baumkontrolleur der Stadt Haan. Der Diplom-Forstwirt hat im ersten Jahr seiner Tätigkeit etwa die Hälfte der rund 5000 bis 6000 Bäume im Stadtgebiet und an den Waldrändern kontrolliert. Dabei führt er eine Sichtkontrolle von Wurzeln, Stamm und Krone durch und bestimmt den Durchmesser des Stammes. Jetzt wurde seine Aufgabe im Rahmen eines Pressetermins vorgestellt. Für eine eingehendere Baumkontrolle klopft Samaras mit einem Gummihammer auf den Stamm und kann damit prüfen, ob der Baum hohl ist. Durch Sichtkontrolle können auch Pilze, Schädlingsbefall oder große Wunden festgestellt werden.

Der 34-jährige Forstwirt, der zuvor in Trier tätig war, berichtet erfreut, dass in einem Jahr von den etwa 3000 kontrollierten Bäumen bisher nur 20 gefällt werden mussten. Samaras entscheidet welche Pflegemaßnahmen durchgeführt werden. So gibt er zum Beispiel vor, um welche Länge die Baumkrone gekürzt werden muss.