Ärger um Fahrradständer Gesucht: Standorte für die „Fietsvlundern“

Auch eine Woche nach dem Ärger um das Aufstellen einer überdachten Fahrradständer-Anlage an der Bahnstraße in Gruiten ist die Diskussion um die Standorte der sogenannten „Fietsvlundern“ noch immer nicht verstummt. Das Ungetüm hatte einem Foto-Studio und Paketshop nicht nur den Parkplatz vor dem Laden zugestellt, sondern auch das Schaufenster. In den sozialen Netzwerken geht es seitdem teils heftig zur Sache. Andere Standorte werden diskutiert – auch mit Schuldzuweisungen, wer sich so etwas denn ausgedacht habe.