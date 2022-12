Halbjahresprogramm vorgelegt Geschichtsverein schlägt Brücke von Rom bis zu Solinger Messermachern

Es ist mal wieder pickepackevoll und abwechslungsreich zugleich: Der Schwerpunkt des neuen Programms, mit dem der Bergische Geschichtsverein Haan das erste Halbjahr 2023 bestreitet, liegt in der Lokalgeschichte. Jede Menge Vorträge sind geplant. Sie finden jeweils um 19 Uhr in der Stadtbücherei am Neuen Markt statt: