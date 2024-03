Wichtige Auszeichnung gefeiert Gesamtschule ist jetzt „Schule ohne Rassismus – mit Courage“

Schilder, die Verbote aussprechen, gibt es an Schulen zuhauf. An der Gesamtschule Haan prangt jetzt ein weiteres Schild, das jedoch von den üblichen abweicht. Es zielt auf ein faires Miteinander und formuliert zugleich ein Verbot sowie ein Gebot. „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, lautet der Auftrag an die gesamte Schulgemeinde, auf einen toleranten und gerechten Umgang zu achten.