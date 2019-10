Haan : Unbekannte beschädigen Gesamtschule

Zwei Rußflecken und verbannte Pappe-Reste – rund 500 Euro Schaden habe die Unbekannten verursacht.

Unbekannte haben die Hausfassade der Haaner Gesamtschule an der Walder Straße beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter in der Zeit von Samstag, 20 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr, an dem Gebäude herumgekokelt. Die Polizei hat zwei Rußflecken an der Fassade entdeckt und diverse verbrannte Pappe-Reste gefunden, die noch in der Hausfassade steckten. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 500 Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen der Polizei derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Polizei sucht aber Zeugen, die etwas zu der Tat berichten können.