Sparkasse gibt Haaner Gewinner bekannt Gesamtschul-Team siegt im „Planspiel Börse“

76 Teilnehmer in 36 Teams aus dem Geschäftsgebiet der Stadt-Sparkasse Haan haben sich am diesjährigen „Planspiel Börse“-Wettbewerb für mehr als 100.000 Schülerinnen und Schüler, Studierende, Azubis und junge Erwachsene beteiligt. Sie nutzten die 17-wöchige Spielzeit, um sich in traditionellen und nachhaltigen Anlagestrategien zu üben und dabei grundlegendes Wissen über die Börse zu erlangen.