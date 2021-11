Nach der Projektwoche in Haan : Gesamtschüler zeigen ihre Arbeiten

Nach der Projektwoche in Haan

Haan Die Haaner Gesamtschüler haben sich innerhalb ihrer Projektwoche für vier Tage intensiv mit einem Jahrgangsthema beschäftigt. Ihre Ergebnisse präsentierten sie stolz den interessierten Eltern im Schulgebäude an der Walder Straße. Neben den erarbeiteten Themen bereitete ihnen allerdings die Gemeinschaft besondere Freude.

Die Themen, erklärte Lehrerin Julia Pfaffenrodt, Koordinatorin der Projektwoche, sind seit Jahren fest mit den Jahrgängen verankert. So nutzen etwa die Fünftklässler die Projektwoche, um sich und ihre Schule besser kennenzulernen und über gemeinsame Aktivitäten Freundschaften aufzubauen. In diesem Jahr durften die Fünfer sogar einen Teil ihres Jahrgangskorridors gestalten. An einer Wand entstanden über die vier Projekttage Engelsflügel aus bunten Handabdrücken. Ein nun bei allen Schülern beliebter Hintergrund für zahlreiche Selfies und Erinnerungsfotos.