Haan : Gericht stoppt Formella-Suspendierung

Haan Die seit Mitte Oktober ihrer Dienstgeschäfte enthobene Beigeordnete wird Donnerstag wieder ins Rathaus kommen.

Die vorläufige Dienstenthebung (sogenannte Suspendierung) der Ersten Beigeordneten der Stadt Haan, Dagmar Formella, ist rechtswidrig. Das hat die 2. Landesdisziplinarkammer des Verwaltungsgerichtes Düsseldorf am Mittwoch beschlossen. Dagmar Formella „kann und wird“ am Donnerstag ihren Dienst wieder antreten, teilte deren Rechtsanwältin Susanne Tyczewski am Nachmittag mit. Mitte Oktober 2018 hatte Bürgermeisterin Bettina Warnecke ihrer Vertreterin als Verwaltungschefin die Führung der Dienstgeschäfte untersagt, weil die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen die Wahlbeamtin aufgenommen hatte.

Was sagt die Politik? Für kommenden Dienstag, 9. April, steht die Abwahl der Erster Beigeordneten Dagmar Formella auf der Tagesordnung der Stadtrats-Sitzung. Was bedeutet die Gerichtsentscheidung für das Bestreben, sich von der Dezernentin zu trennen? Die Redaktion hat am Nachmittag allen Ratsfraktionen und der Bürgermeisterin die Pressemitteilung des Verwaltungsgerichtes zugemailt und um Stellungnahme gebeten. Als erster reagierte Andreas Rehm, Fraktionschef der Grün-Alternativen Liste (GAL). Am kommenden Montag werde es eine Sondersitzung der Fraktion geben, in dem die Gerichtsentscheidung besprochen werde. „Wir müssen gucken, ob es der Stadt hilft, das Abwahl-Verfahren durchzuziehen.“ Die GAL sei überein gekommen, dass es in der Abwahl-Frage „keinen Fraktionszwang“ geben wird und jeder „nach seinem Gewissen entscheidet“. Die GAL werde keine geheime Wahl beantragen, gehe aber davon aus, dass dies andere Fraktionen tun werden. Damit werde auch nicht ersichtlich, wer in der Abstimmung für was stehe.