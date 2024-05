Baustelle L 357 in Gruiten Geöffnete Brücke sorgte für Irritationen

Der Autofahrer, der mit seinem Pkw am Mittwochabend in Gruiten in Richtung Erkrath-Hochdahl unterwegs war, traute seinen Augen nicht: Wochenlang war das Bauwerk gesperrt gewesen, doch plötzlich schien es wieder befahrbar zu sein. Die Nachricht postete er sofort in einem sozialen Netzwerk: „Es geht bei den Gruitenern ja derzeit viel um Baustellen und die fehlenden Durchfahrten, so dass das Dorf Gruiten gar nicht erreicht wird“, ließ er dort wissen. Insofern sei es „sehr freundlich“, dass die Durchfahrt „soweit geöffnet worden ist.“